Bari, nuova vita per le aree giochi di piazza Umberto

BARI – Da questa mattina è ufficialmente aperta al pubblico la, completamente riqualificata grazie a un intervento finanziato con circa. Lo rende noto l’assessore alla Cura del Territorio,, nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria e l’incremento dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche nel Municipio I.

La prima area giochi è stata dotata di una struttura a due torri, con ponte, scala in legno con gradini antiscivolo, tre scivoli e un pannello attività tris inclusiva. Inoltre, è stata sostituita la pavimentazione con nuove piastrelle in gomma antitrauma.

Contemporaneamente sono iniziati i lavori di riqualificazione della seconda area ludica di piazza Umberto, nello spazio tra la palazzina “Goccia del latte” e i servizi igienici. L’intervento, del valore di circa 25mila euro, prevede l’installazione di altalene inclusive, un gioco a molla inclusivo, due panche e la sostituzione della pavimentazione con piastrelle antitrauma. La conclusione dei lavori è prevista entro fine settembre.

“Siamo felici di restituire alle bambine e ai bambini della città uno spazio ludico rinnovato – commenta Scaramuzzi –. La bellezza genera altra bellezza, e il nostro obiettivo è far vivere la piazza in modo gioioso e sicuro. Con la riqualificazione della seconda area, in poche settimane sarà possibile riappropriarsi di questo angolo di piazza, che contiamo di animare con iniziative culturali, artigianali ed enogastronomiche”.

Le nuove aree giochi offriranno quindi spazi inclusivi e sicuri, pensati per accogliere tutti i bambini e le famiglie, diventando un punto di incontro e socializzazione nel cuore di Bari.