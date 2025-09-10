Riapre la linea ferroviaria Bari-Putignano via Conversano: treni dal 15 settembre

CONVERSANO – Dopo quasi sei anni di attesa, latorna finalmente operativa, almeno in parte. Daricominceranno a circolare i treni tra Bari e Conversano, restituendo al territorio un collegamento fondamentale tra città e hinterland.

I treni, per il momento, non effettueranno fermate a Capurso e Triggiano, dove sono ancora in corso lavori di ammodernamento. Gli utenti potranno usufruire di questi scali solo al termine degli interventi.

«Questo importante passo avanti – commenta il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio – permette ai cittadini di Conversano e dei comuni limitrofi di raggiungere Bari in treno, offrendo un’alternativa valida al trasporto su gomma».

Il sindaco ha inoltre sottolineato la contrarietà dell’amministrazione al progetto precedente di chiusura dei passaggi a livello nella città, ritenuto “irricevibile” per i possibili danni alla viabilità e per la creazione di una sorta di barriera isolante. «Abbiamo sempre proposto soluzioni alternative – aggiunge Lovascio – e continuiamo a ribadire che l’unica soluzione adeguata resta l’interramento della ferrovia».

Negli ultimi mesi, la circolazione dei treni era ripresa solo fino alle stazioni di Conversano e Rutigliano, costringendo gli utenti a utilizzare i pullman per raggiungere Bari. Con la riapertura completa tra Conversano e Bari, si ridurranno tempi di percorrenza e disagi per i pendolari.

Parallelamente, sono in fase di cantierizzazione i lavori di riqualificazione della stazione di Conversano, che prevedono:

Nuovi accessi pedonali e pista ciclabile per collegare la stazione alla strada principale;

70 stalli auto , 7 stalli motocicli e 2 stalli PRM per persone con mobilità ridotta;

72 posti bici in velostazione;

4 punti di ricarica per auto elettriche;

3 stalli lunga sosta autobus e 1 fermata in corsia;

4 stalli kiss & go.

Con la riapertura della linea, si punta a rendere più comodo, sicuro e sostenibile il collegamento ferroviario tra Bari e l’hinterland conversanese.