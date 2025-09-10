Frode informatica a Bari: intercettato un bonifico da 120mila euro

BARI – Unaè stata sventata grazie alla prontezza dei dirigenti e all’intervento della polizia postale.

L’impresa aveva effettuato un bonifico di 120 mila euro verso un fornitore estero, ma i fondi non sono mai arrivati a destinazione. Al contrario, l’importo è stato dirottato su un conto bancario a Bangkok, in Tailandia.

Dalle indagini è emerso che l’IBAN riportato sulla fattura era stato alterato, sostituendo le coordinate bancarie originali con quelle riferibili a un altro istituto estero. Si tratta di una frode informatica perpetrata attraverso l’accesso abusivo alla posta elettronica aziendale, tecnica che permette ai criminali di monitorare le comunicazioni e di intercettare bonifici per poi modificarne i dettagli.

Grazie alla denuncia immediata dell’azienda e all’azione tempestiva della polizia postale, il bonifico è stato richiamato e l’importo è rientrato nelle casse dell’impresa senza danni economici.

L’episodio sottolinea l’importanza di verificare attentamente le coordinate bancarie e di adottare misure di sicurezza informatica per proteggere le comunicazioni aziendali, specialmente in un contesto sempre più digitale.