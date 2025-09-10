IKEA Bari celebra la convivialità: una tavola simbolica in città e un pranzo svedese gratuito per chi indossa il grembiule

BARI – Condividere un pasto non è solo nutrirsi, ma soprattutto creare legami e momenti di benessere. Da questa idea nasce l’iniziativa, promossa daper celebrare la convivialità, un valore profondamente radicato nella cultura italiana e pugliese.

Secondo una ricerca condotta da IKEA Italia con Doxa, per il 61% degli italiani convivialità significa socialità e condivisione; il 42% la associa al tempo trascorso con le persone care, mentre il 40% al piacere del buon cibo in compagnia.

Bari al centro dell’iniziativa

Per portare questo messaggio fuori dallo store, IKEA ha allestito nel cuore della città, in via Sparano, una tavola speciale che resterà visibile fino a giovedì 11 settembre. L’installazione, intitolata “Il tavolo della tradizione”, reinterpreta l’identità di Bari attraverso la manualità artigiana e il design contemporaneo. Protagoniste sono le ceramiche uniche della maestra ceramista Enza Fasano, che raccontano, con smalti e texture, il legame tra terra, sole e cultura del Sud.

Il cuore in cucina

La centralità della cucina nella vita domestica emerge anche dalle abitudini di acquisto: ogni giorno oltre 5mila visitatori dello store barese esplorano cucine, tavoli e accessori dedicati alla convivialità. Il modello più sognato resta la cucina con isola, mentre il più acquistato è quello lineare e bianco. Nei ristoranti IKEA, invece, i baresi si confermano affezionati alle celebri polpette HUVUDROLL, che da sole attirano circa 525mila visitatori l’anno.

L’evento in store

Il momento clou sarà sabato 13 settembre, dalle 11:30 alle 13:30, quando nel ristorante IKEA di Bari prenderà vita una grande tavolata aperta a tutti. Chi si presenterà indossando un grembiule potrà gustare gratuitamente un pranzo svedese, in un simbolico abbraccio tra culture.

“Il cibo è un filo che unisce persone, generazioni e tradizioni. In Puglia, come in tutta Italia, la cucina è il cuore della casa e della vita sociale. Con questa iniziativa vogliamo ricordare che lo stare insieme a tavola è il modo più autentico di sentirsi parte di una comunità”, ha dichiarato Anne Lehmeier, Market Manager di IKEA Bari.

Con “Tutti a tavola!”, IKEA non solo celebra il piacere di condividere un pasto, ma riafferma il suo impegno ad accompagnare le persone nella creazione di spazi domestici accoglienti e ricchi di significato.