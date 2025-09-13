Bari, 'Public Speaking – Relax, Take It Easy. Parlare è un piacere'

BARI - Mercoledì 17 settembre 2025, dalle 19.00 alle 20.30, presso l’Executive Center di Bari, in via Giovanni Amendola 162/1, si terrà il dodicesimo incontro della rassegna culturale, intitolato “Public Speaking – Relax, Take It Easy. Parlare è un piacere”.

Il tema dell’incontro è l’arte del parlare in pubblico, vista non solo come competenza utile, ma come mezzo per comunicare con efficacia, sicurezza e autenticità. I docenti dell’IKOS guideranno i partecipanti attraverso riflessioni e suggerimenti pratici per trasformare l’esperienza del public speaking in un momento positivo, superando ansie e blocchi e scoprendo il piacere di comunicare in maniera naturale davanti a un pubblico.

L’incontro è pensato per chi desidera crescere sia sul piano personale sia professionale, vivendo la comunicazione come opportunità di espressione e relazione.

La rassegna è promossa dall’Istituto IKOS, accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il patrocinio del Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”, dell’Associazione Genitori AGE di Fasano e dell’Istituto Universitario Bona Sforza di Bari.