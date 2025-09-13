Bari, turista estone punta da vespa sulla spiaggia: soccorso in ospedale e scopre il furto del portafogli

BARIMomenti di paura ieri sulla spiaggia di, dove un turista estone è stato punto da una vespa mentre si trovava in riva al mare, finendo in. Sul posto è intervenuto il, che ha provveduto al primo soccorso e al trasporto del turista in ospedale.

Una volta giunto in Pronto soccorso, però, la brutta sorpresa: dal portafogli dell’uomo risultavano mancanti 650 euro. Secondo quanto riferito dalla vittima, portafogli e telefono erano custoditi nella sua borsa, tenuta strettamente sotto il braccio, rendendo il furto un vero e proprio mistero.

Le autorità stanno raccogliendo informazioni per ricostruire l’accaduto e capire se si tratti di un furto avvenuto in spiaggia o durante il trasporto in ospedale. L’episodio evidenzia, ancora una volta, la necessità di prestare attenzione ai propri effetti personali, anche in momenti di emergenza.