Bari riceve la Bandiera delle Città dell’Olio: simbolo di cultura, territorio e sviluppo sostenibile

– Si è svolta questa mattina ala cerimonia di consegna della, riconoscimento simbolico conferito dall’associazione omonima. A riceverla sono stati il, e l’, alla presenza della consigliera comunale, promotrice dell’adesione della città alla rete.

L’incontro è stato introdotto da Vanni Sansonetti, segretario coordinamento Puglia Città dell’Olio, e ha visto la partecipazione del presidente nazionale Michele Sonnessa, di Catia Giannoccaro, coordinatrice provinciale, e di Cesareo Troia, vicepresidente vicario e coordinatore regionale per la Puglia.

“L’olio è una grande ricchezza per la Puglia e la Terra di Bari – ha spiegato il sindaco Leccese –. Bari custodisce un patrimonio olivicolo di straordinario valore e vuole promuovere un percorso di tutela e valorizzazione della cultura dell’olio insieme agli altri Comuni della rete. Questa bandiera segna l’inizio di un percorso che intendiamo portare avanti con determinazione”.

L’assessore Petruzzelli ha sottolineato come la città intenda farsi ambasciatrice dell’olio della Terra di Bari, sviluppando iniziative che coinvolgano produttori, scuole, commercianti, turisti e tutta la filiera olivicola. “Vogliamo creare una cultura dell’olio che metta in rete tutti gli attori del settore e valorizzi il nostro territorio come terra di olii di qualità e di eccellenze”, ha dichiarato.

La consigliera Salemmi ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione per tutelare l’ambiente e la produzione olivicola di qualità: “Bari entra ufficialmente nella rete delle Città dell’Olio, con l’obiettivo di valorizzare un patrimonio culturale e produttivo che appartiene alla nostra identità”.

Per il presidente Sonnessa, la consegna della bandiera “rafforza il legame della città con il Mediterraneo e la cultura millenaria dell’olivo”, indicando la strada verso iniziative internazionali come la Camminata tra gli Olivi, dedicata quest’anno alla pace, e la piantumazione di un ulivo a Hiroshima come simbolo universale di dialogo e speranza.

Infine, Troia e Giannoccaro hanno sottolineato come Bari potrà diventare punto di riferimento per tutta la Puglia e la rete nazionale, consolidando una collaborazione tra istituzioni, comunità e operatori culturali. La bandiera non è solo un simbolo, ma un impegno concreto per valorizzare oliveti, paesaggio e produzione locale, promuovendo l’olio extravergine e rafforzando l’identità della città a livello nazionale e internazionale.