“Un giorno insieme”: la Vagaband porta i Nomadi a Brindisi

– Lunedìalle ore 21, nel giardino dell’ex Convento, la città di Brindisi ospiterà il concerto, eseguito dalla. L’evento, a ingresso libero, è sostenuto dal sindaco, organizzato dallacon il Comune di Brindisi e con il supporto dicome sponsor ufficiale, nell’ambito dei festeggiamenti in onore dei santi patroni.

La Vagaband, formazione ufficialmente riconosciuta dai Nomadi, propone un viaggio musicale attraverso oltre cinquant’anni di storia del gruppo emiliano, interpretando brani iconici come “Io vagabondo”, “Canzone per un’amica”, “Dio è morto” e “Ho difeso il mio amore”, fino ai pezzi più recenti. La band punta a mantenere fedeltà agli arrangiamenti e ai suoni originali, restituendo al pubblico lo spirito autentico dei Nomadi, unendo musica pop e rock a messaggi di impegno sociale contro la guerra, il razzismo e le ingiustizie.

Lo spettacolo si articolerà in un percorso che attraversa tutta la carriera dei Nomadi, raccontando ogni brano con brevi introduzioni che collegano la loro musica alla storia sociale e culturale del Paese. La Vagaband invita il pubblico a cantare, ricordare e riconoscersi nei testi che parlano di amore, libertà e giustizia, offrendo al contempo uno spazio di riflessione sui temi attuali.

“Cantiamo la drammaticità dei problemi attuali – sottolineano i componenti del gruppo – con particolare attenzione ai giovani, perché la musica resta uno strumento potente per trasmettere consapevolezza e stimolare il pensiero”.

Un’occasione unica per rivivere il patrimonio culturale dei Nomadi attraverso una musica che unisce generazioni, omaggiando una band che ha fatto della coerenza e della fedeltà ai propri ideali un tratto distintivo della scena musicale italiana.