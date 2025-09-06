Tragedia a Trepuzzi: uomo investito e ucciso da un treno

TREPUZZI – Una tragedia ha scosso questa mattina il Salento, poco prima delle, nei pressi della stazione ferroviaria di. Un uomo è stato investito da un treno in transito e ha perso la vita sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude la possibilità di un gesto volontario, ma le circostanze dell’accaduto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, insieme a polizia e carabinieri, impegnati nei rilievi e nella raccolta di testimonianze.

A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria sulla tratta è stata immediatamente sospesa per consentire le operazioni di soccorso e il recupero della salma. La sospensione dei collegamenti ha provocato ritardi e disagi ai viaggiatori lungo la linea.