Bari, runner colpito da un uovo mentre corre sul lungomare: indagini in corso

BARI – Un runner di 62 anni è stato colpito all’occhio da un uovo lanciato da un’automobile in corsa sul lungomare di Bari, all’altezza dell’, intorno alle 6.30 di lunedì 15 settembre.

L’uomo stava correndo in gruppo quando è stato raggiunto dal lancio, riportando un edema retinico. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale e dimesso dopo alcune ore.

Secondo quanto emerso, l’automobile da cui sarebbe partito il lancio era seguita da un secondo veicolo, con a bordo una persona che avrebbe ripreso la scena con un cellulare. Il runner ha presentato denuncia alle forze dell’ordine.

A rendere nota la vicenda è stato Rino Piepoli, della società sportiva Bari Road Runners, che ha condannato l’episodio:

“Basta aggressioni ai runner e a tutti coloro che fanno sport all’aperto. Chiediamo sicurezza e responsabilità”.

Piepoli ha definito l’episodio “grave, ripreso da complici e non isolato”, sollecitando indagini rapide, maggiori controlli sul lungomare e nelle zone frequentate da podisti e ciclisti, e la collaborazione dei cittadini che possano fornire foto o filmati utili.