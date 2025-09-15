Bari, runner colpito da un uovo mentre corre sul lungomare: indagini in corso
BARI – Un runner di 62 anni è stato colpito all’occhio da un uovo lanciato da un’automobile in corsa sul lungomare di Bari, all’altezza dell’Hotel delle Nazioni, intorno alle 6.30 di lunedì 15 settembre.
L’uomo stava correndo in gruppo quando è stato raggiunto dal lancio, riportando un edema retinico. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale e dimesso dopo alcune ore.
Secondo quanto emerso, l’automobile da cui sarebbe partito il lancio era seguita da un secondo veicolo, con a bordo una persona che avrebbe ripreso la scena con un cellulare. Il runner ha presentato denuncia alle forze dell’ordine.
A rendere nota la vicenda è stato Rino Piepoli, della società sportiva Bari Road Runners, che ha condannato l’episodio:
“Basta aggressioni ai runner e a tutti coloro che fanno sport all’aperto. Chiediamo sicurezza e responsabilità”.
Piepoli ha definito l’episodio “grave, ripreso da complici e non isolato”, sollecitando indagini rapide, maggiori controlli sul lungomare e nelle zone frequentate da podisti e ciclisti, e la collaborazione dei cittadini che possano fornire foto o filmati utili.
“Non lasciamo che la paura ci tolga il diritto di fare attività all’aperto: uniamoci per chiedere sicurezza e rispetto”, ha concluso Piepoli, invitando chiunque abbia visto qualcosa a rivolgersi alla Polizia Locale o alla società sportiva.