Bari, si dimette il vice segretario cittadino di Forza Italia Alfredo Giovine dopo il post sessista contro Laura Boldrini

BARI – Travolto dalle polemiche per un post sessista pubblicato su Facebook contro la deputata del Pd, si è dimesso dalla carica di vice segretario cittadino di Forza Italia

Il messaggio, che conteneva un commento volgare e sessista sulla proposta di legge della parlamentare in tema di consenso nei rapporti sessuali, è stato rapidamente rimosso. Giovine ha poi chiesto pubblicamente scusa a Boldrini e a tutti per l’accaduto.

Durissime le reazioni all’interno dello stesso partito. Il coordinatore regionale di Forza Italia Mauro D’Attis ha preso le distanze, definendo “inaccettabili” le parole del dirigente barese, mentre il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha espresso solidarietà a Boldrini.

In serata, Giovine ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vice segretario cittadino.