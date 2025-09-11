Bari si veste di bianco: torna la Cena in Bianco a Marea

BARI – Una serata elegante e unica sta per colorare il lungomare di Bari: il 13 settembre, l’area della Concessione Demaniale Marea, gestita dal Gruppo Ideazione Srl, ospiterà la Cena in Bianco, l’evento che trasforma una semplice cena in un’esperienza di bellezza, condivisione e magia sul mare.

I partecipanti, vestiti interamente di bianco, siederanno a una lunga tavolata illuminata da candele e decorata con palloncini bianchi sospesi nell’aria, in un’atmosfera suggestiva dove il mare diventa colonna sonora e il cielo soffitto. Ogni ospite potrà scegliere cosa consumare dai quattro chioschi presenti, ognuno dei quali proporrà menu speciali dedicati all’evento.

La quota di partecipazione è di 3€ a persona, oltre al costo del menu scelto ai chioschi. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Durante la serata, gli ospiti potranno godere di animazione, musica e intrattenimento, mentre la tavola potrà essere arricchita da accessori decorativi portati da ciascuno, sempre nel rispetto del dress code e dei toni bianchi dell’evento.

“È un momento fuori dal tempo – spiegano gli organizzatori – in cui si celebra la bellezza nella semplicità, la forza della comunità e l’eleganza del bianco. Una serata da vivere, ricordare e raccontare”.

In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato, perché, come ricordano gli organizzatori, “i sogni non si annullano, si rimandano solo di poco”.

Per informazioni e prenotazioni: 351 2261088 o pagina Facebook dell’evento .