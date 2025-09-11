Molfetta, aggressione a un musicista durante la festa patronale: l’allarme dell’Anbg

MOLFETTA – Una “mancanza di rispetto non solo per le persone, ma per la cultura e le tradizioni”. Così Benedetto Grillo, presidente dell’Anbg (Associazione nazionale bande da giro), ha commentato l’aggressione subita nei giorni scorsi da un musicista impegnato nella festa patronale dedicata alla Madonna dei Martiri a Molfetta.

Secondo quanto denunciato, un passante avrebbe colpito il musicista con una gomitata al volto senza alcun motivo mentre la banda avanzava per strada suonando. Il gesto, ripreso in un video che ha rapidamente fatto il giro del web, ha suscitato sdegno nella comunità e nell’associazione di riferimento dei musicisti bandistici.

Grillo ha invocato una “presa di coscienza collettiva”, sottolineando come l’episodio rappresenti una vera emergenza sociale e culturale. “La vittima è stata colpita senza motivo e senza che qualcuno intervenisse ad aiutarlo – ha dichiarato – e tutto ciò è avvenuto proprio nella città che ospita il festival nazionale delle bande da giro”.

Il presidente dell’Anbg auspica una condanna pubblica da parte del clero e invita il Comune di Molfetta a costituirsi parte civile, come segnale chiaro contro la violenza. “Serve dire basta alla violenza e sì alla cultura – ha aggiunto – la musica bandistica, con le sue bande, le casse armoniche e i musicisti, è simbolo di bellezza, di comunità e di pace. Difenderla significa difendere la società stessa”.