Bari, truffa degenerata in rapina ai danni di un’anziana: due denunciati

BARI – Lo scorso 9 settembre la Polizia di Stato ha denunciato due uomini, un 19enne incensurato e un 33enne pregiudicato, entrambi campani, ritenuti responsabili, in concorso, di una truffa degenerata in rapina ai danni di un’anziana nella città di Bari. Le indagini preliminari sono ancora in corso e la loro eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede processuale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della IV sezione della Squadra Mobile, i due malviventi avevano pianificato il raggiro prendendo di mira una persona vulnerabile. I truffatori hanno simulato la consegna di un pacco destinato al nipote della vittima, chiedendo inizialmente 1.500 euro, somma che l’anziana ha consegnato. Successivamente, sospettando che potesse avere altri contanti o gioielli, uno dei due è tornato a chiedere ulteriori 4.000 euro, minacciando che l’importo precedente non fosse sufficiente.

Quando l’anziana ha provato a trattenere il truffatore, questi l’ha spintonata ed è fuggito. Grazie alle descrizioni della vittima e alle immagini delle telecamere della zona, la Polizia ha individuato un’autovettura sospetta, poi intercettata dalla Polizia Stradale di Avellino in collaborazione con gli operatori della Squadra Mobile di Bari.

Durante la perquisizione del veicolo, all’interno del poggiatesta lato passeggero e della plafoniera posteriore, sono stati rinvenuti 5.500 euro, restituiti in seguito all’anziana.

Il procedimento rimane nella fase delle indagini preliminari, e ogni responsabilità dei due denunciati sarà valutata in sede giudiziaria nel contraddittorio tra le parti.