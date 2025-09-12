Puglia tra tradizione e social media: il racconto di borghi e mare diventa virale

Pexels



Tra trulli e feed: il peso crescente della narrazione visiva



Passeggiando tra i vicoli di Locorotondo o contemplando i trulli di Alberobello, è difficile non notare l'alto numero di smartphone sollevati per immortalare ogni angolo. Le immagini, spesso accompagnate da filtri dal gusto pastello, finiscono immediatamente su Instagram o TikTok, contribuendo a quell’eco virale che raggiunge ogni angolo del mondo. La forza visiva del paesaggio pugliese si presta perfettamente allo storytelling contemporaneo, dove l’estetica diventa linguaggio principale.



Ma non sono solo le mete già famose a beneficiare di questa visibilità. Anche borghi meno noti, come Ceglie Messapica o Specchia, stanno trovando il loro spazio grazie a creator locali o viaggiatori digitali. I loro contenuti spesso non si limitano a documentare, ma promuovono uno stile di vita che unisce la riscoperta del territorio a forme di intrattenimento più globali.



Borghi digitali e identità in rete



Il termine “Smart Village” viene ormai usato anche per indicare quei comuni che, pur mantenendo una forte identità storica e architettonica, sfruttano le tecnologie per rilanciarsi. In Puglia, questo fenomeno è visibile in realtà come Giovinazzo o Martina Franca, dove le amministrazioni locali collaborano con realtà del settore digitale per diffondere un’immagine coesa e contemporanea. L’autenticità, però, non viene sacrificata: al contrario, viene valorizzata attraverso una comunicazione più consapevole e partecipata.



Il ruolo delle nuove generazioni e il turismo esperienziale



È soprattutto grazie ai creator under 35 che la Puglia sta cambiando volto sul web. Giovani professionisti del visual storytelling, studenti rientrati da esperienze all’estero, fotografi autodidatti o appassionati di videomaking: una galassia eterogenea che, in molti casi, ha scelto di restare o tornare nella propria terra d’origine proprio per raccontarla da vicino.



Questi contenuti non promuovono soltanto luoghi, ma suggeriscono esperienze. Il turismo esperienziale, che si nutre di autenticità e interazione diretta, trova un alleato ideale nei social. Dalle passeggiate tra gli ulivi secolari alla vendemmia partecipata, ogni attività diventa racconto condivisibile, commentabile e replicabile. Le storie pubblicate su Instagram possono diventare la fonte d’ispirazione per itinerari nati su misura, mentre i video su YouTube si trasformano in micro-documentari accessibili a tutti.

Dalla costa ai social: il mare pugliese come icona virale



Il successo digitale della Puglia sarebbe incompleto senza considerare il ruolo delle sue coste. Più di



Le potenzialità ancora inespresse del racconto digitale



Nonostante i successi già ottenuti, il potenziale della Puglia sul piano digitale resta in gran parte da esplorare. Al di là della promozione turistica, i social possono rappresentare uno strumento per catalizzare nuove economie locali, attirare investimenti e valorizzare settori complementari, come l'enogastronomia, l’artigianato tecnologico o la moda emergente.



In questo contesto, stanno progressivamente emergendo anche fenomeni trasversali che legano il turismo al mondo dell'intrattenimento online. Sempre più spesso, influencer e creator combinano i loro contenuti dedicati alla scoperta del territorio con tendenze digitali globali, dalle dirette streaming alle collaborazioni con brand.

