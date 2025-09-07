Barletta, microplastica e bottiglie di vetro raccolte dai volontari alla Lega Navale

BARLETTA – Domenica 7 settembre i volontari de La Via della Felicità di Barletta hanno effettuato un intervento di raccolta rifiuti presso la Lega Navale. Tra i materiali rinvenuti, una grande quantità di microplastica e numerose bottiglie di vetro, lasciate presumibilmente durante la serata di sabato.

La microplastica, composta da frammenti di plastica di dimensioni comprese tra 0,33 e 5 mm, rappresenta una minaccia significativa per gli ecosistemi marini e, indirettamente, anche per l’uomo, entrando nella catena alimentare. A differenza di materiali come la carta, la plastica degrada lentamente, trasformandosi in particelle microscopiche che possono essere ingerite da pesci e altri organismi acquatici.

Ignazio Gianfrancesco, responsabile dell’iniziativa, ha ricordato le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard, autore de La Via della Felicità: “Continuiamo ad abbattere foreste, ad inquinare fiumi e mari, a rovinare l’atmosfera e sarà la fine. Tutte le forme viventi potrebbero morire.”

Le attività di raccolta e sensibilizzazione proseguiranno nelle prossime settimane. Per segnalare zone da ripulire o per maggiori informazioni, è possibile contattare i volontari all’indirizzo laviadellafelicitapuglia@gmail.com o al numero 348 952 1945.