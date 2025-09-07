Foggia, cliente aggredisce verbalmente una gelataia: interviene il titolare

FOGGIA – Momenti di tensione venerdì pomeriggio nella gelateria Rocco Navigli, dove una cliente ha aggredito verbalmente la banconista del locale. Secondo quanto riferito dal titolare, la donna si sarebbe infuriata perché il gelato servito non corrispondeva alle sue aspettative, urlando contro la dipendente e gesticolando in modo aggressivo vicino al suo volto.

L’episodio è degenerato quando la cliente ha gettato il gelato nel bidone della spazzatura sbattendo con forza il coperchio e colpito un altro cliente aprendo violentemente la porta. Successivamente, in una recensione online, ha aggiunto un commento razzista nei confronti della gelataia.

Il titolare della gelateria ha denunciato l’accaduto sui social, sottolineando che “questo comportamento è inaccettabile, vergognoso ed umiliante. Non riguarda il gelato, riguarda la dignità delle persone. Qui il rispetto non è negoziabile”.

La collaboratrice, molto provata dall’episodio, ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà da parte della clientela e della comunità locale. Il titolare ha chiesto che l’eco mediatica sull’accaduto si attenui, ringraziando per il sostegno ricevuto.