Barletta, uomo gambizzato in Corso Garibaldi: non sarebbe in pericolo di vita
BARLETTA – Momenti di paura in Corso Garibaldi, nei pressi della Posta Centrale, dove un uomo è stato ferito a una gamba in circostanze ancora da chiarire.
Il ferito è stato immediatamente trasportato all’ospedale “Dimiccoli”, dove i medici hanno confermato che non sarebbe in pericolo di vita.
Sul caso sono in corso indagini da parte delle autorità locali per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.
