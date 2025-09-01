Barletta, uomo gambizzato in Corso Garibaldi: non sarebbe in pericolo di vita

Pubblicato:


BARLETTA – Momenti di paura in Corso Garibaldi, nei pressi della Posta Centrale, dove un uomo è stato ferito a una gamba in circostanze ancora da chiarire.

Il ferito è stato immediatamente trasportato all’ospedale “Dimiccoli”, dove i medici hanno confermato che non sarebbe in pericolo di vita.

Sul caso sono in corso indagini da parte delle autorità locali per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post