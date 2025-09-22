Basket A2 – La Valtur Brindisi domina il derby pugliese contro Ruvo: 94-58 al Pala Florio

Valtur Brindisi fb

FRANCESCO LOIACONO - Un debutto stagionale travolgente per la Valtur Brindisi, che nella prima giornata del campionato di Serie A2 ha superato nettamente il Ruvo con il punteggio di 94-58 al Pala Florio di Bari.

La partita

L’avvio è equilibrato: Copeland porta subito avanti Brindisi (5-3), ma Borra ribalta il risultato per Ruvo (9-8). L’inerzia torna però nelle mani dei biancazzurri grazie a Vildera e ancora a Copeland, che firma il 19-15 di fine primo quarto.

Nel secondo periodo i ragazzi di coach Sakota alzano i giri del motore: Miani e Vildera allungano sul 29-17, Copeland continua a dettare legge in attacco e il divario cresce fino al 41-21 all’intervallo lungo.

Nella ripresa Brindisi non cala il ritmo. Copeland e Radnjic firmano il +22 (53-31), mentre Miani spinge la squadra al 64-45 di fine terzo quarto. L’ultimo periodo diventa pura accademia: Mouaha e una poderosa schiacciata di Miani fissano il 74-45, poi la tripla di Copeland e i canestri di Fantoma chiudono il conto sul definitivo 94-58.

I protagonisti

Per Brindisi prestazione maiuscola di Miani (24 punti) e Vildera (20), entrambi dominanti sotto canestro. Ottima anche la prova di Copeland, decisivo nei momenti chiave. Nel Ruvo i migliori realizzatori sono stati Moody (17) e Borra (12).

Il commento

Un successo netto e convincente che lancia subito la Valtur Brindisi tra le protagoniste del girone di Serie A2. Ruvo, invece, dovrà ritrovare equilibrio e concretezza in vista dei prossimi impegni, dopo una serata complicata contro un avversario apparso sin da subito in grande condizione.