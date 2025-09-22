Foggia, tragedia nella notte: 30enne di San Severo muore in un incidente in via San Severo

FOGGIA - Ancora sangue sulle strade della. Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre, un ragazzo diha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto a, in via San Severo.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e impattando violentemente contro un palo della pubblica illuminazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.

La tragedia avviene a poche ore di distanza da un altro sinistro mortale nel capoluogo dauno: domenica un 22enne in scooter aveva perso la vita in via Lucera dopo un terribile scontro con un’auto.

Due vittime in meno di 24 ore che riaccendono l’allarme sulla sicurezza stradale in provincia di Foggia, dove il numero di incidenti gravi continua purtroppo a crescere.