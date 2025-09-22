Serie C – Girone C: Monopoli di misura sul Latina, Casarano travolgente, pari per l’Altamura

Ss Monopoli 1966

FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata di andata del girone C di Serie C il Monopoli conquista tre punti preziosi imponendosi 1-0 sul Latina allo stadio Francioni. A decidere la sfida è stata la rete di Tirelli al 42’ della ripresa, che ha regalato ai biancoverdi il quarto successo stagionale. La squadra guidata da Alberto Colombo sale così al terzo posto in classifica a quota 10 punti, appaiata a Casarano e Catania.

Successo netto, invece, per il Casarano che al Capozza ha travolto la Cavese con un secco 3-0. A sbloccare il match al 13’ è stato Malcore, seguito nella ripresa dai gol di Zanaboni (32’) e D’Alena (45’), che hanno sancito una vittoria mai in discussione.

Pareggio amaro per l’Altamura, fermata sull’1-1 al D’Angelo contro il Trapani. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 45’ del primo tempo con Rosafio, ma i padroni di casa hanno rimesso tutto in equilibrio al 29’ della ripresa grazie a Sparacello. Con questo risultato, l’Altamura raggiunge Foggia, Giugliano e Picerno a quota 5 punti, in undicesima posizione.

Prossimo turno

La sesta giornata si giocherà già mercoledì 24 settembre:

Monopoli – Altamura (ore 20:45, Veneziani)

Casarano – Sorrento (ore 18:30, Viviani di Potenza)

Cerignola – Salernitana (ore 18:30, Arechi)

Il girone C si conferma avvincente e combattuto, con le pugliesi protagoniste di un avvio di campionato ricco di emozioni.