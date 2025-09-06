Bat, controlli dei Carabinieri: due arresti, una segnalazione per droga e oltre 100 persone identificate

– Settimana di controlli intensificati da parte delle Stazioni del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani, che hanno puntato l’attenzione soprattutto sui soggetti già sottoposti a misure restrittive.

L’attività, estesa in tutto il territorio provinciale, ha portato a diversi risultati operativi. Due persone sono finite in carcere dopo che i militari hanno accertato la violazione degli arresti domiciliari a cui erano sottoposte. Un altro individuo è stato invece segnalato per uso personale di stupefacenti. Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 101 persone e controllato 78 veicoli.

Accanto all’azione repressiva, l’Arma ha svolto anche un’importante funzione informativa e di prossimità, fornendo alla cittadinanza indicazioni pratiche su come chiedere aiuto in caso di emergenza, segnalare situazioni di rischio e adottare comportamenti utili a garantire una convivenza civile e sicura.

«La nostra presenza è costante e vicina alla comunità – sottolineano dal Comando provinciale – con l’obiettivo di rendere le strade più sicure e proteggere la collettività».

Per segnalazioni e informazioni i cittadini possono rivolgersi alla Stazione Carabinieri più vicina o contattare il numero unico di emergenza 112.