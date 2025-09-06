Mola di Bari, locale chiuso per 15 giorni: trovata droga durante i controlli della Polizia

– Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nel territorio barese per prevenire e contrastare attività illecite. Nella giornata odierna gli agenti della Questura di Bari, con il supporto delle Unità Cinofile, hanno effettuato un’ispezione in un esercizio pubblico di Mola di Bari, accertando la presenza di sostanza stupefacente destinata al traffico illecito.

Alla luce delle verifiche, il locale è stato raggiunto da un provvedimento di sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, disposto ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

La misura, sottolineano dalla Questura, è stata adottata a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e si inserisce in una più ampia attività di controllo che interessa Bari e provincia.