Tricarico, incendio in un’abitazione: illesa un’anziana, casa dichiarata inagibile

Momenti di paura ieri pomeriggio, 5 settembre 2025, intorno alle 16:05, quando un incendio è divampato sul tetto di un’abitazione in paese.

Le fiamme, scaturite da alcuni pannelli fotovoltaici, si sono propagate rapidamente al tetto e a parte della casa. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Matera e del distaccamento di Ferrandina, supportate da un’autoscala, riuscendo a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Nell’abitazione viveva un’anziana signora che, fortunatamente, è rimasta illesa. Tuttavia, a causa dei danni riportati, l’appartamento è stato dichiarato inagibile: il sindaco ha quindi disposto il trasferimento immediato della donna in un’altra abitazione.

Alle operazioni hanno preso parte anche i Carabinieri, la Polizia Locale, lo stesso primo cittadino e i tecnici comunali, impegnati nei rilievi e nella valutazione dei danni.