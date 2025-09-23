Bike Sharing Puglia, inaugurato il servizio a Monopoli



MONOPOLI (BA) - È stata inaugurata a Monopoli la nuova flotta di biciclette elettriche in condivisione, che si inserisce nell’offerta di bike sharing elettrico pugliese di Bari e Taranto, gli unici comuni in cui è ancora presente un servizio dopo la sospensione avvenuta a Molfetta, Giovinazzo, Trani, Altamura e Gravina a causa dell’esaurimento dei fondi regionali. - È stata inaugurata a Monopoli la nuova flotta di biciclette elettriche in condivisione, che si inserisce nell’offerta di bike sharing elettrico pugliese di Bari e Taranto, gli unici comuni in cui è ancora presente un servizio dopo la sospensione avvenuta a Molfetta, Giovinazzo, Trani, Altamura e Gravina a causa dell’esaurimento dei fondi regionali.





Il Bike Sharing, affidato tramite avviso pubblico a VAIMOO S.r.l. (parte di Angel Holding e con sede a Mola di Bari), mette a disposizione 200 e-bike distribuite in 45 stazioni virtuali diffuse su tutto il territorio cittadino, fino all’area turistica di Capitolo. VAIMOO gestisce già servizi analoghi in numerosi comuni italiani, tra cui Asti, Pompei, Matera, Potenza, Catanzaro e Cosenza, oltre a diverse province del Centro-Nord.





L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno del Gruppo MERMEC, che ha finanziato e sponsorizzato il progetto per i prossimi 9 anni, garantendo tariffe agevolate ai residenti monopolitani: 10 centesimi al minuto, pari a 50 centesimi per uno spostamento di 5 minuti, contro i circa 2,50 euro richiesti in città come Roma o Milano.





Il Gruppo MERMEC ha inoltre previsto l’utilizzo completamente gratuito per tutti i dipendenti delle proprie società a Monopoli, Bari e nelle altre città italiane dove VAIMOO è presente, come misura di responsabilità sociale, sempre in linea con l’impegno del Gruppo a favore della mobilità green e del miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.





La nuova flotta rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione del bike sharing elettrico con il trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di favorire una mobilità più sostenibile, efficiente e capillare, migliorando il servizio a cittadini e ottimizzando la spesa pubblica.





Il servizio sarà attivo progressivamente a partire dal giorno dell’inaugurazione. Tutte le informazioni su tariffe e localizzazione delle stazioni sono disponibili al link: https://monopoli.vaimoo.app/





"Monopoli si conferma città in crescita, capace di innovare e offrire servizi moderni per cittadini e turisti. Le 200 e-bike e le 40 stazioni rappresentano un passo importante verso una mobilità più efficiente e sostenibile. Grazie alla collaborazione con VAIMOO e MERMEC, promuoviamo un modello di eccellenza locale, rafforzando la qualità della vita urbana e consolidando la nostra visione di una Monopoli moderna, accogliente e attenta al futuro" ha dichiarato Angelo Annese, Sindaco di Monopoli.





"Questo progetto rappresenta molto più di un servizio di trasporto: è un cambiamento culturale e un investimento per il futuro della città. Le e-bike contribuiranno a ridurre il traffico, migliorare la qualità dell’aria e creare spazi più vivibili per tutti. Vedere che il nostro lavoro produce risultati concreti è una grande soddisfazione, e sapere che queste scelte lasceranno un beneficio duraturo per le future generazioni ci motiva a continuare su questa strada. Ringrazio il Sindaco per avermi delegato a seguire questo progetto e il Dirigente dott. Francesco Spinozzi per aver portato a segno questo obiettivo" ha dichiarato Christian Campanelli, Consigliere comunale incaricato dal Sindaco a seguire il progetto di bike sharing.





"Grazie al contributo determinante di MERMEC, sono entusiasta di poter garantire per i prossimi nove anni ai miei concittadini un’alternativa concreta all’auto privata, senza i costi e i disagi del parcheggio. Sono convinto che il servizio di bike sharing sarà un ulteriore passo decisivo verso un sistema più moderno, integrato, efficiente e rispettoso dell’ambiente" ha dichiarato, infine, Matteo Pertosa, CEO e fondatore di VAIMOO.