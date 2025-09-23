Monopoli raccontata in immagini: dal mare alla Valle d’Itria

L’esposizione offre un viaggio visivo che parte dalla costa adriatica e si spinge fino alle dolci colline della Valle d’Itria, raccontando l’anima del territorio attraverso gli scatti di nove fotografi locali: Lucia Anna Mangini, Alessio Palmirotta, Angelo Pisani, Gianni Cenerino, Giusi Valente, Gino Rubino, Ilaria Savino, Vincenzo Alba e Lorenzo Scaraggi. Le immagini restituiscono un ritratto autentico di luoghi, volti, architetture e tradizioni, in un percorso tra memoria e futuro.

All’inaugurazione parteciperanno il giornalista e direttore del BiFest Oscar Iarussi e Livio Costarella della Gazzetta del Mezzogiorno, con un momento di dialogo e riflessione sull’identità del territorio.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 26 ottobre 2025, durante gli orari di apertura della biblioteca. L’iniziativa è parte del programma ufficiale delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP) e gode del supporto degli Assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Monopoli.

📍 Info utili