Billie Jean King Cup: l’Italia batte la Cina 2-0 e vola in semifinale

FRANCESCO LOIACONO – L’Italia si qualifica per la semifinale dellagrazie al successo per 2-0 contro la Cina nei quarti di finale disputati a Shenzhen.

Nel primo singolare, Elisabetta Cocciaretto ha superato la cinese Yuan Yue con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5. Dopo aver perso il primo set a causa di un servizio preciso della rivale, Cocciaretto ha reagito nel secondo imponendosi con i suoi pallonetti. Nel terzo set grande equilibrio fino al 5-5, poi l’azzurra ha trovato i colpi vincenti da fondo campo e il rovescio decisivo per assicurarsi il successo.

Nel secondo singolare, Jasmine Paolini ha sconfitto Xinyu Wang 4-6, 7-6, 6-4. Dopo un primo set dominato dalla cinese con il suo gioco rapido, Paolini ha mostrato carattere e determinazione nei momenti cruciali dei successivi set, conquistando la partita e il punto decisivo per l’Italia.

In semifinale, venerdì 19 settembre, l’Italia affronterà la vincente del quarto di finale tra Spagna e Ucraina, in programma oggi.