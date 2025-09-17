Samuel Umtiti si ritira dal calcio a 31 anni: “Grazie ai tifosi del Lecce”

Il difensore franceseha annunciato il ritiro dal calcio professionistico a 31 anni, ringraziando in particolare i tifosi del

Umtiti ha giocato 25 partite con la squadra salentina nella stagione 2022-2023 di Serie A, dichiarando: “Non sono mai stato amato dai tifosi come a Lecce. Qui ho riscoperto la gioia di giocare e sensazioni che credevo dimenticate. Ringrazio i tifosi del Lecce”.

Prima del ritiro, Umtiti si era svincolato dopo aver giocato nel Lille da agosto 2024 a maggio 2025. Nella sua carriera ha sofferto numerosi infortuni al ginocchio, che gli hanno impedito di disputare partite ufficiali con il Lille. La sua ultima gara ufficiale risale al 21 gennaio 2024, nella Coppa di Francia contro il Racing Club de France.

Umtiti vanta una carriera di prestigio: campione del Mondiale con la Francia nel 2018, ha giocato anche con Barcellona, Lione (prima squadra, squadra B e Under 19) e nelle squadre giovanili francesi. Con la Nazionale maggiore ha collezionato 31 presenze e altre 7 con la Francia Under 21.