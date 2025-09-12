Bitritto, incendio in un garage interrato: palazzina evacuata nella notte

BITRITTO – Momenti di paura questa notte a Bitritto, dove una palazzina è stata evacuata intorno alle tre a causa di un incendio divampato nel parcheggio interrato.

I residenti, svegliati dal fumo e dalle fiamme, si sono riversati in strada in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenute più squadre dei Vigili del fuoco, ancora al lavoro per completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Le fiamme hanno distrutto alcuni veicoli parcheggiati e potrebbero aver causato danni strutturali all’edificio. Le verifiche sono in corso. Presenti anche i soccorritori del 118, ma al momento non si registrano feriti.

Non è ancora chiara l’origine del rogo: le indagini proseguiranno nelle prossime ore.