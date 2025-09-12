Teatro Fusco di Taranto: al via la stagione 2025/2026 tra prosa, musica e grandi protagonisti

TARANTO – Ildi Taranto si prepara ad accogliere una nuova stagione ricca di spettacoli, emozioni e grandi nomi, promossa dal Comune di Taranto in collaborazione con. La stagione 2025/2026 propone un cartellone variegato che unisce grandi classici, drammaturgia contemporanea, narrazione civile e concerti di livello internazionale.

In programma ci sono dieci spettacoli di prosa, tra cui una prima nazionale, e cinque appuntamenti musicali con artisti di fama internazionale. Tra i protagonisti del palco: Malika Ayane, Edoardo Purgatori, Alessio Boni, Caterina Murino, Michele Riondino, Leo Gullotta, Gabriele Lavia e Paolo Calabresi.

Sul fronte musicale, spazio a Take 6 (in prima regionale), Tony Momrelle, Frida Bollani, Danilo Rea & Peppe Servillo, e un tributo a Pino Daniele con i musicisti storici del cantautore napoletano.

La stagione si aprirà il 12 e 13 novembre con “Brokeback Mountain – A play with music”, adattamento teatrale con Malika Ayane e regia di Giancarlo Nicoletti. Seguiranno titoli di spicco come “Iliade. Il gioco degli dei” con Alessio Boni (4-5 dicembre), la prima nazionale di “Art” diretta e interpretata da Michele Riondino (7-8 gennaio), “La vedova scaltra” di Goldoni con Caterina Murino e la voce di Jean Reno (22-23 gennaio), “Il caso Jekyll” diretto da Sergio Rubini (4-5 febbraio), “Tutto per bene” con Leo Gullotta (17-18 febbraio), il monologo “Tutti gli uomini che non sono” di Paolo Calabresi (3-4 marzo), “Lungo viaggio verso la notte” di Eugene O’Neill diretto e interpretato da Gabriele Lavia (10-11 marzo), “Un sabato, con gli amici” da Camilleri (26-27 marzo) e l’adattamento di “A qualcuno piace caldo” (8-9 aprile).

Il cartellone musicale vedrà sul palco del Fusco i Take 6 (18 dicembre), il tributo “Nero a metà Experience” a Pino Daniele (10 gennaio), Tony Momrelle (21 febbraio), Frida Bollani (14 marzo) e, per il gran finale, Danilo Rea & Peppe Servillo con Napoli e Jazz (18 aprile).

Le prevendite inizieranno il 16 settembre con prelazione per gli abbonati 2024/2025, seguite dalla campagna per i nuovi abbonamenti (30 settembre-10 ottobre) e dalla vendita dei singoli biglietti a partire dal 14 ottobre. Il botteghino sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30, oltre a due ore prima di ogni spettacolo. I biglietti sono disponibili anche online su www.vivaticket.com