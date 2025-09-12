Serie A, Atalanta-Lecce: a Bergamo sfida salvezza ed Europa

FRANCESCO LOIACONO – Domenica 14 settembre alle ore 15 ilospiterà Atalanta-Lecce, gara valida per la terza giornata di Serie A.

I giallorossi, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Milan (0-2), cercano il riscatto e punti preziosi per l’obiettivo salvezza. I nerazzurri di Juric, fermati sul pari dal Parma al “Tardini” (1-1), vogliono invece tornare al successo per restare agganciati alla zona Europa League.

Nel Lecce, l’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Jean e Pierret. A centrocampo ci saranno Ramadani e Kaba sugli esterni con Pierotti regista, mentre in attacco spazio al tandem Stulic-Morente. Nell’Atalanta, il tecnico Ivan Juric non potrà contare su Scamacca ed Ederson, entrambi ai box per problemi muscolari. Pasalic e Zalewski agiranno sulle corsie laterali, Daniel Maldini sarà il trequartista alle spalle della coppia offensiva formata da De Ketelaere e Krstovic.

La direzione di gara è stata affidata a Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. L’ultimo confronto diretto in Serie A a Bergamo risale al 27 aprile 2025 e terminò 1-1: vantaggio salentino con Karlsson al 29’, pareggio nerazzurro firmato Retegui al 69’.