Brasile, acrobata precipita durante lo spettacolo: paura al circo davanti al pubblico

MIRACEMA, BRASILE – Momenti di terrore durante un’esibizione circense a mezz’aria: l’acrobataè precipitata al suolo davanti a decine di spettatori inorriditi.

La giovane artista stava eseguendo un numero spettacolare, restando sospesa in aria solo tramite i capelli, quando la coda che la sosteneva si è improvvisamente sciolta. La donna, vestita con un abito rosa, è caduta violentemente sul palco tra le urla del pubblico.

Immediato l’intervento dei paramedici presenti, che l’hanno soccorsa e portata via in barella. Secondo quanto riferito dal Circo Robatiny, l’acrobata è stata trasferita per ricevere “cure immediate ed efficaci” e non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente, ripreso in un video che sta facendo il giro dei social, ha lasciato sotto choc spettatori e colleghi. La direzione del circo ha rassicurato che le condizioni di Dias sono stabili, ringraziando i soccorritori per la tempestività dell’intervento.