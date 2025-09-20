Ostuni, pensionata investita in via Rodio: muore dopo il ricovero

OSTUNI – Tragedia questa mattina in via Francesco Rodio, dove una pensionata è stata investita da un’auto. L’automobilista si è subito fermato a prestare soccorso, ma le condizioni della donna sono apparse da subito gravissime.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, è deceduta poco dopo il ricovero nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.