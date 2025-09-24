Brindisi, 29enne ferito da colpo di pistola al rione Bozzano

BRINDISI – Paura ieri sera al, dove un, è rimasto ferito da unalla gamba sinistra. L’episodio è avvenuto tra, nei pressi del tensostatico utilizzato dalla sezione giovanile delle Fiamme Oro.

Secondo le prime ricostruzioni, durante gli spari uno dei proiettili ha colpito il giovane al ginocchio. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Perrino, M.C. è stato medicato e dimesso con una prognosi di 35 giorni.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire il movente e identificare l’autore dell’agguato. Nelle prossime ore saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, considerate potenzialmente decisive per le indagini.