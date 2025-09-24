Oria, denunciato il presunto autore dell’incendio all’auto del sindaco Ferretti

ORIA – Ad incastrare il presunto attentatore sono stati glidurante una perquisizione eseguita dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Gli investigatori, al comando del capitano Alessandro Genovese e coordinati dalla Procura di Brindisi, hanno denunciato a piede libero un, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti, come presunto autore dell’incendio dell’auto del sindaco di Oria,

L’incendio era avvenuto lunedì mattina intorno alle 3, con il mezzo parcheggiato in via San Pio, davanti all’abitazione del primo cittadino. Il movente del gesto, visto come attacco alle istituzioni, è al momento sconosciuto.

Le indagini, supportate dalle immagini di videosorveglianza della zona e dall’analisi dei dettagli dell’abbigliamento indossato quella notte, hanno permesso di risalire al presunto piromane. L’uomo è accusato di danneggiamento seguito da incendio.

Le autorità continuano a indagare per chiarire l’eventuale coinvolgimento di altre persone. Maggiori aggiornamenti potrebbero essere forniti nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato oggi dal prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale.