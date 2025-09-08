Brindisi, clamoroso furto all’Unicredit: svaligiato il caveau durante i festeggiamenti patronali

Colpo da film nel fine settimana alla filiale, presa di mira da unache è riuscita a svaligiare il caveau forzando

Il furto è stato scoperto soltanto lunedì mattina, alla riapertura degli uffici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per avviare le indagini.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero introdotti all’interno dell’istituto praticando un buco nel muro da un immobile adiacente, approfittando della confusione legata ai festeggiamenti patronali che hanno animato la città per tutto il fine settimana.

Il bottino sarebbe ingente, anche se al momento non è stata ancora quantificata la somma sottratta.

Le indagini proseguono per risalire agli autori del clamoroso colpo.