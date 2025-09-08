Brindisi, clamoroso furto all’Unicredit: svaligiato il caveau durante i festeggiamenti patronali
BRINDISI – Colpo da film nel fine settimana alla filiale Unicredit di Brindisi, presa di mira da una banda di professionisti che è riuscita a svaligiare il caveau forzando decine di cassette di sicurezza.
Il furto è stato scoperto soltanto lunedì mattina, alla riapertura degli uffici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per avviare le indagini.
Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero introdotti all’interno dell’istituto praticando un buco nel muro da un immobile adiacente, approfittando della confusione legata ai festeggiamenti patronali che hanno animato la città per tutto il fine settimana.
Il bottino sarebbe ingente, anche se al momento non è stata ancora quantificata la somma sottratta.
Le indagini proseguono per risalire agli autori del clamoroso colpo.
Tags: Brindisi CRONACA LOCALE