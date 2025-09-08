Taranto, paura a Talsano: auto si ribalta dopo lo scontro con un’auto in sosta

Attimi di paura nella mattinata di lunedì 8 settembre in viale Europa, nella borgata di, dove unasi è ribaltata dopo aver urtato unaa bordo strada.

A bordo della vettura viaggiavano due anziani coniugi, immediatamente soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice giallo all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, con la squadra infortunistica incaricata dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area a causa della fuoriuscita di benzina e olio dalla vettura ribaltata.

L’incidente ha provocato momenti di apprensione tra i residenti, ma non si sono registrati ulteriori feriti.