Brindisi, controlli straordinari della polizia dopo la rissa in piazza Cairoli

BRINDISI – Intensificati controlli della polizia di Stato nel centro di Brindisi a seguito della rissa tra giovani avvenuta qualche giorno fa in piazza Cairoli. Nei giorni scorsi, tra fine agosto e i primi di settembre, Volanti, Ufficio Immigrazione e Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine, hanno effettuato servizi straordinari di prevenzione e repressione dei reati.

L’area maggiormente monitorata ha compreso Piazza Cairoli, Corso Umberto, Via Cristoforo Colombo, Via Bastioni S. Giacomo e Piazza Crispi. Complessivamente sono state controllate 1.587 persone e 592 veicoli, con sei attività commerciali ispezionate e contestazioni amministrative per diverse migliaia di euro.

Nel corso dei controlli, un cittadino italiano è stato indagato per aver agevolato l’evasione di un giovane sottoposto a provvedimento restrittivo, mentre un cittadino straniero è stato denunciato per reati contro il patrimonio e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

La Questura sta inoltre valutando l’adozione di misure di prevenzione nei confronti di alcuni soggetti per garantire ulteriore sicurezza in città.