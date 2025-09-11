Brindisi, innovazione contro il dolore cronico: primo impianto regionale di stimolazione spinale al Perrino

BRINDISI – Una nuova frontiera nella cura del dolore cronico si apre in Puglia grazie all’, dove è stato effettuato con successo il primo impianto regionale disu un paziente affetto da polineuropatia diabetica dolorosa (PND), una delle complicanze più invalidanti del diabete.

L’intervento è stato eseguito dall’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia, diretta dal Dottor Francesco Romeo. Si tratta di un passo decisivo nell’uso di tecnologie avanzate per la gestione del dolore cronico, spesso resistente ai farmaci convenzionali.

Secondo il Dottor Romeo, «l’intervento è rapido e poco invasivo. Con una leggera sedazione viene posizionato un elettrodo a filo in regione perimidollare dorsale, collegato a un mini-generatore di impulsi sotto pelle. L’elettrodo invia piccole scosse gentili che attenuano il messaggio del dolore elaborato nel cervello».

I benefici per il paziente sono concreti e immediati: riduzione del dolore, minor dipendenza dai farmaci, miglioramento del sonno, della mobilità e della qualità della vita in generale.

La gestione del paziente coinvolge anche l’endocrinologia, con la Dottoressa Valentina Todisco responsabile della selezione dei candidati e del monitoraggio clinico a lungo termine. «Vogliamo restituire ai nostri pazienti la libertà di una vita senza dolore», ha dichiarato.

Soddisfazione anche dal Dottor Cosimo Sturdà, neurochirurgo dell’Ospedale Perrino, che sottolinea come questa tecnologia possa trasformare il dolore cronico da condanna a semplice ricordo.

Il direttore generale dell’ospedale, Maurizio De Nuccio, ha commentato: «Un risultato straordinario frutto di competenze, passione e collaborazione multidisciplinare. L’obiettivo è garantire ai cittadini cure di eccellenza, senza dover cercare soluzioni lontano da casa».

Con questo intervento, il Perrino di Brindisi si conferma centro di riferimento regionale per la cura del dolore cronico, offrendo ai pazienti soluzioni innovative e avanzate a pochi passi da casa.