Brindisi, salvati tre pescatori al largo della costa

BRINDISI – Momenti di paura ieri sera al largo della costa di Brindisi, dovesono stati tratti in salvo mentre la loro imbarcazione rischiava di affondare.

I tre si trovavano a bordo di un peschereccio nello specchio d’acqua di fronte alla Torre di Granchio Rosso, quando, probabilmente incagliatosi in una secca, il natante ha cominciato a imbarcare acqua fino a rischiare l’affondamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con il nucleo nautico, che li hanno recuperati e messi in salvo a bordo di un gommone. Presenti anche il 118 e la Capitaneria di Porto. Fortunatamente, i tre pescatori stanno bene e non hanno riportato ferite.