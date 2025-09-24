Quel contrabbasso di Gabriele da Leuca a Tor Vergata e in Romania



A settembre, poi, una settimana in tournée in Romania, esattamente a Focsani, cittadina di circa 70mila abitanti all’ombra dei Carpazi, in occasione del Festival “Classic For Teens”.



Due concerti sold out al Teatro Comunale. Gabriele ha suonato il contrabbasso con strumentisti dell’Orchestra di Santa Cecilia, accanto a maestri e docenti di fama mondiale arrivati dal Conservatorio di Vienna e dal Teatro dell’Opera di Roma. sotto la direzione del greco Vasilis Tsitanis.



Applausi scrocianti per le opere più belle di Mozart e Beethoven. Perché la musica è messaggera di pace e coesistenza pacifica dei popoli.





LEUCA. Un’estate intensa quella del 2025 per il giovane musicista di Santa Maria di Leuca (Lecce), il talentuoso Gabriele Vallo, impegnato negli studi all’Accademia di Santa Cecilia (Roma).Lo ha visto impegnato, in particolare, su due fronti: in Italia e all’estero.Ad agosto (esattamente il 2) era sulla grande spianata di Tor Vergata (Roma Sud-Est), al Giubileo dei Giovani, in concerto davanti al Sommo Pontefice Leone XIV e a un milione di ragazzi provenienti da tutto il mondo.Gabriele ha suonato il basso elettrico col suo gruppo “Nuovi Orizzonti Music”. Hanno eseguito tre brani composti da loro stessi, suggestivi già i titoli: “Vivi per qualcosa di grande”, “Tutto è possibile” e “Gioia piena“.