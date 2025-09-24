Crisi agricola e riforma PAC, Stellato: “Serve sostegno immediato per le aziende pugliesi”

TARANTO – Allarme per l’agricoltura pugliese e tarantina., consigliere regionale e comunale di Forza Italia, lancia l’appello: la riforma dellae il taglio dei fondi rischiano di

“Le nuove linee incentivano le grandi realtà a discapito delle piccole aziende, che stanno cercando di innovarsi tecnologicamente”, sottolinea Stellato, ricordando anche le difficoltà già esistenti: costi di produzione in aumento, mercati instabili e concorrenza sleale.

Critica anche la situazione del settore cerealicolo: “Importazioni incontrollate, prezzi insostenibili e cambiamenti normativi stanno mettendo in ginocchio la nostra regione, il granaio d’Italia. Serve un intervento immediato per tutelare il comparto, incentivare gli operatori e salvaguardare le produzioni di qualità. Altrimenti, il rischio è lo svuotamento dei territori e un duro colpo al ‘Made in Puglia’”.