Calliope a Expo Osaka: innovazione al servizio dei territori

TARANTOLa Cte Calliope di Taranto è protagonista a Expo 2025 Osaka, dove ha presentato i risultati dei primi due anni di attività e ricerca, mettendo in luce come innovazione e tecnologia possano trasformarsi in soluzioni concrete per le comunità, con particolare attenzione alla salute e alla sostenibilità.

Alla missione giapponese hanno partecipato il vicesindaco di Taranto, Mattia Giorno, e il direttore scientifico di Calliope e dirigente della Asl di Taranto, Rodolfo Sardone. Lunedì 8 settembre, nel Padiglione Italia, durante l’evento “Emerging Technologies Houses Innovation from the Italian Territories for the Cities of the Future”, si sono confrontati con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le istituzioni locali e le altre Cte presenti sul territorio nazionale.

Mattia Giorno ha illustrato l’impegno della città attraverso l’approccio “One Health”, asse portante di tutte le politiche, comprese quelle urbane. Calliope, hub che riunisce 19 partner privati e 11 enti pubblici, ha supportato oltre 40 imprese, realizzando 5 prototipi e 2 brevetti già sul mercato. Tra i progetti presentati: il nido smart per il monitoraggio del falco grillaio, la rete di boe galleggianti e fisse, i droni marini subacquei per il controllo dell’ecosistema e la piattaforma UrbanHIA, primo European Data Space sviluppato per il Comune, che integra dati ambientali, sanitari e territoriali in un’unica piattaforma intelligente.

«Grazie alle policy integrate con Asl e Centro Interistituzionale di Salute Urbana – ha spiegato Giorno – abbiamo attivato percorsi di prevenzione specifici per le categorie fragili, supportati da un algoritmo di IA sviluppato dai nostri ricercatori. Con i fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy garantiamo stabilità alla ricerca per i prossimi cinque anni, mentre cerchiamo nuove collaborazioni su Jft, Fsc e Horizon Europe».

L’apertura dei lavori è stata curata da Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. Il direttore Sardone ha sottolineato l’importanza di un approccio partecipativo all’innovazione: «I processi di innovazione non possono essere calati dall’alto. È fondamentale costruire percorsi culturali che sviluppino le green skills, aprendo nuove possibilità di finanziamento e collaborazioni, anche con realtà giapponesi».

L’attività di Calliope risponde al tema di Expo 2025 Osaka, “Progettare la società futura per le nostre vite”, promuovendo un futuro sostenibile, che valorizzi le idee e migliori la qualità della vita delle persone. L’evento sull’isola artificiale di Yumeshima si concluderà l’11 settembre, riunendo realtà internazionali attorno alle tre grandi sfide dell’esposizione: salvare le vite, potenziare le vite e connettere le vite.