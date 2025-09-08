Talos Festival 2025 a Ruvo di Puglia: tre giorni di musica, arte e sperimentazione

RUVO DI PUGLIA - Da venerdì 12 a domenica 14 settembre 2025 Ruvo di Puglia (BA) ospita il Talos Festival, storica rassegna di musica, arte e suoni di banda, appuntamento fisso dell’estate pugliese. L’edizione di quest’anno porta in città artisti come Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, Frankie Hi-Nrg MC, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, Human Ensemble, la Banda Talos di Ruvo di Puglia e la Compagnia di danza contemporanea Menhir.

Il festival unisce sperimentazione, musica improvvisata, danza contemporanea e progetti artistici originali con pop di qualità e il suono unico delle bande. Una novità importante di questa edizione è la scelta di Piazza Matteotti come cuore del festival: per la prima volta i concerti principali si svolgeranno nella piazza centrale, trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’ingresso gratuito e la maggiore capienza rendono il Talos 2025 ancora più inclusivo e accogliente.

Il programma si sviluppa su tre direttrici: musica, danza contemporanea e progetti interdisciplinari. La rassegna musicale propone nomi prestigiosi del jazz, del pop e della musica sperimentale, accompagnata da un concerto della Banda Città di Ruvo di Puglia. La danza contemporanea sarà protagonista con la trilogia “WHERE”, curata dalla Compagnia Menhir, proposta in una versione speciale con musica dal vivo. Il giovane collettivo Human Ensemble presenterà il progetto “Arti e mestieri”, una performance finale che unisce artigianato locale e musica sperimentale grazie alla costruzione di nuovi strumenti da parte di artigiani locali.

L’apertura del festival avverrà venerdì 12 settembre alle 21 in piazza Matteotti con Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, ensemble ispirato ai grandi gruppi africani e all’artista francese Marcel Duchamp. La serata sarà preceduta alle 19 dall’evento “WHERE_action 1” nell’atrio del Museo del Libro/Casa della Cultura, con la Compagnia Menhir Danza e musiche di Luca Tomasicchio. Lo spettacolo esplora le regole implicite e i confini tra ciò che può essere detto e ciò che resta indicibile, attraverso un percorso performativo sulla memoria, la carne e la creatività.

Sabato 13 settembre, alle 19 nell’atrio del Museo del Libro, si terrà “WHERE_action 2”, con la partecipazione straordinaria di Gianluca Petrella. La performance unisce danza e improvvisazione musicale, valorizzando le fragilità e le cadute come segni preziosi da esibire. Alle 21 in piazza Matteotti, Gianluca Petrella presenterà il suo progetto Cosmic Renaissance, quintetto che fonde jazz, sperimentazione, hip hop e clubbing, trasportando il pubblico in una dimensione sonora afrofuturista.

Domenica 14 settembre, la giornata conclusiva inizia alle 12 in piazza Matteotti con la Banda Talos di Ruvo di Puglia, diretta dal Maestro Rino Campanale, in collaborazione con i Musicanti, ensemble che ripercorre lo spirito artistico di Pino Daniele. Alle 19, nell’atrio del Museo del Libro, “WHERE_action 3” chiuderà la trilogia della Compagnia Menhir, un’esperienza collettiva che trasforma l’incontro con il pubblico in festa. Alle 19.30, Human Ensemble proporrà “Arti e mestieri”, performance musicale con strumenti costruiti durante la residenza artistica. Il festival si concluderà alle 21 in piazza Matteotti con il live “Voce e Batteria” di Frankie Hi-Nrg MC e del batterista Donato Stolfi, uno show vibrante e adrenalinico.

Talos Festival 2025 è promosso dal Comune di Ruvo di Puglia, diretto e organizzato in partnership con Bass Culture srl, cofinanziato dalla Regione Puglia in convenzione con Puglia Culture.