Candela, successo per Stritt Street: il paese si trasforma in palcoscenico a cielo aperto

CANDELA – Torna a incantare Stritt Street, il festival degli artisti di strada che ha animato Candela con la sua terza edizione. Migliaia di visitatori hanno affollato le vie del borgo dei Monti Dauni, trasformato per due giorni in un vero e proprio teatro all’aperto.

Grande protagonista della prima serata l’argentino Ete Clown, star internazionale di Tu sì que vales, che con la sua performance ha catturato l’attenzione di grandi e piccoli.

«È un’esplosione di arte e musica – ha commentato il sindaco Nicola Gatta – con tanti artisti che fino a domenica porteranno il loro estro qui a Candela. Questo festival è stato finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, grazie al sostegno del Ministero della Cultura, che ha creduto e accolto questo nostro progetto. Un’iniziativa che ci consente di destagionalizzare i flussi turistici e di valorizzare ulteriormente il nostro borgo, già protagonista di un’estate ricca di eventi».

Il programma di questa sera promette nuove emozioni, con l’esibizione sul pianoforte gigante e le spettacolari acrobazie di artisti che si caleranno dal campanile della chiesa matrice.

Stritt Street non è solo intrattenimento, ma anche un’occasione per scoprire le molte anime di Candela, tra enogastronomia, cultura e tradizioni. «Stiamo già lavorando – ha anticipato Gatta – agli eventi natalizi, per confermare Candela ai vertici del turismo in Capitanata».