Cantiere di piazza Moro, sopralluogo del sindaco Leccese: “Chiesta la riapertura della strada per Natale”

BARI – Il sindaco Vito Leccese ha effettuato un sopralluogo nel cantiere di riqualificazione di piazza Moro per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, avviati lo scorso aprile da Direzione Stazioni del gruppo Ferrovie dello Stato.

Il primo cittadino, constatata la presenza degli operai impegnati nelle lavorazioni, ha chiesto garanzie sul rispetto del cronoprogramma e, in particolare, sulla riapertura al transito della strada che collega via Niccolò dell’Arca con via Raffaele de Cesare entro Natale, così da ridurre i disagi a cittadini e commercianti durante le festività.

Lo scorso luglio le operazioni di scavo per la posa delle condotte idriche avevano portato alla scoperta di un complesso ipogeo, probabilmente una struttura militare risalente alle guerre mondiali. Il rinvenimento aveva comportato uno stop di circa un mese, concordato con Prefettura e Soprintendenza.

Il nuovo cronoprogramma prevede la chiusura dell’area nord della piazza con la successiva riapertura ai pedoni e ai veicoli entro fine anno. Successivamente, i lavori si sposteranno nell’area sud, di fronte alla stazione.

Attualmente sono in corso le opere a verde, la realizzazione dei cigli delle aiuole e gli interventi propedeutici alla posa delle basole. È stata completata anche la rimozione e la pulizia del basolato storico, rinvenuto sotto l’asfalto e che sarà recuperato in accordo con la Soprintendenza.

“Dopo le sollecitazioni dei cittadini che chiedevano notizie sul rallentamento del cantiere – ha dichiarato il sindaco Leccese – ho voluto verificare personalmente la situazione. Pur trattandosi di un intervento gestito da Direzione Stazioni, ho chiesto garanzie che la strada possa essere restituita alla fruizione pubblica prima di Natale, per allentare i disagi”.