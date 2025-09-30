'TEDx Taranto 2025', 'Radici'prima tappa di un percorso comune con Bari e Lecce



TARANTO - Si rinnova l'appuntamento con TEDx a Taranto. Il prossimo 5 ottobre, al Teatro Orfeo, a partire dalle 17.30, speaker e ospiti si alterneranno sul palco per parlare di innovazione, scienza, arte, economia e per dare vita ad uno show appassionante. Tra i volti più noti e più attesi, il professor Vincenzo Schettini con la sua "Fisica che ci piace"; la voce profonda e cavernosa di Raiz, iconico frontman degli Almamegretta, tra i protagonisti di Mare Fuori fortunata serie tv per cui ha scritto anche alcuni brani musicali; l'ironia tagliente di Vincenzo Albano direttamente da Colorado e Zelig. Un evento che è già sold out, il cui incasso sarà interamente devoluto all'associazione Genitori Taranto Onco Ematologia Pediatrica.





Taranto è la prima tappa di un progetto più ampio che toccherà anche Bari (teatro Piccini l'8 novembre) e Lecce (teatro Apollo 16 novembre). “GenerAzioni” è il filo conduttore di questo percorso che sarà declinato nelle tre città pugliesi. “Radici” è il tema del primo capitolo in programma nel capoluogo ionico. Memoria, identità, storia, si intrecciano in un racconto carico di energia positiva che guarda al futuro. TEDx è una conferenza-spettacolo in cui si fa divulgazione scientifica e culturale con un linguaggio e un format contemporanei che affronta in maniera semplice temi complessi. L'evento è organizzato da ITS Academy Mobilità con il patrocinio del Comune e della Provincia di Taranto.



E' stato proprio il primo cittadino Piero Bitetti ad aprire la conferenza stampa di presentazione svoltasi a Palazzo di città. “E' un evento di grande importanza – ha sottolineato il sindaco – cui partecipano studiosi, scienziati, artisti di spessore nazionale ed internazionale. Il tema di quest'anno, Radici, ci riporta al legame con il territorio e al lavoro che come amministrazione comunale stiamo realizzando affinchè i nostri giovani possano scegliere se restare a Taranto o andare via ma, soprattutto, vogliamo creare le condizioni affinchè possano ritornare alle loro radici”.



“TEDx Taranto, Bari e Lecce, un itinerario che è una sfida culturale – ha detto Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità - il capoluogo ionico ha risposto benissimo, con una grande partecipazione che ci ha portato ad essere già sold out. Tanti speaker, temi, contenuti: l'inconscio con Olga Armento, psicologa e studiosa di Taranto; la scienza con la Fisica che ci piace del prof. Schettini; l'arte del grande Paolo Troilo. Ci saranno anche momenti di spettacolo per uno show entusiasmante nel quale non mancheranno sorprese dell'ultimo minuto”.



Non è una sorpresa, ma un gradito ritorno nella sua città natale, la conduzione affidata a Mauro Pulpito che con la sua esperienza e la sua vivacità conferirà ulteriore dinamismo e interesse all'evento. “Mi fa molto piacere tornare a Taranto con un evento di prestigio come TEDx – ha dichiarato - tanti speaker, tanti ospiti, tanto interesse per uno spettacolo che diverte e fa riflettere”.



“Radici perchè Taranto ha una storia millenaria – ha evidenziato Fabiano Marti, autore e regista di TEDx 2025 – dal passato dobbiamo ripartire per costruire il futuro. Taranto è presente nello show con tanti speaker come Olga Armento, Nicola Sammarco, Paolo Troilo, con ospiti come la ballerina Valeria Visco, il violinista Francesco Greco e Mauro Pulpito, il più bravo di tutti, top dei conduttori”.



Valeriano Agliata, titolare licenza TEDx, ha ricordato “l'importanza del cammino che abbraccerà anche Bari e Lecce, ciascuno con le sue specificità, ma in una dimensione regionale”. La direzione artistica di TEDx Taranto, anche quest'anno è affidata a Cesare De Virgilio Suglia, impossibilitato però ad intervenire alla conferenza stampa, cui ha partecipato Simone Simplicio. Le scenografie sono di Francesco Scandale.

