Carabiniere in pensione ferito nella rapina a Molfetta. Di Bari (M5S): “Esempio per la comunità”

MOLFETTA – Carlo Piazzolla, carabiniere in pensione originario di Margherita di Savoia, è rimasto ferito a una gamba durante la rapina avvenuta ieri in un centro commerciale di Molfetta. L’ex militare ha affrontato il malvivente armato di kalashnikov contribuendo al suo arresto.

“La sua reazione è stata decisiva – ha dichiarato la consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari –. Anche in pensione ha continuato a incarnare i valori dell’Arma e del servizio verso gli altri. Lui stesso dice di non sentirsi un eroe, ma il suo gesto dimostra il contrario. È un esempio per la comunità e soprattutto per i più giovani”.

L’ex carabiniere è ricoverato ma non in pericolo di vita.