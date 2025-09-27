Bari, zona Umbertina: ancora proteste dei residenti contro la “mala movida”
BARI – “Umbertino senza pace!”. È l’allarme lanciato dal Comitato Salvaguardia Zona Umbertina, che denuncia ancora una notte di disagi dovuti alla cosiddetta “mala movida”.
Secondo quanto riportato in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato – corredato da un video girato alle 01:42 – la situazione si sarebbe protratta fino alle 3 del mattino, con assembramenti, schiamazzi ben oltre i limiti di legge, vendita di alcolici per asporto dopo la mezzanotte, e il consueto caos legato al traffico di motocicli in largo Adua, con il giardino Colonna trasformato in pista di sosta e di corsa.
I residenti segnalano anche occupazioni abusive di suolo pubblico, che impedirebbero in alcuni punti persino il transito sui marciapiedi.
«Se non si fanno rispettare leggi e regolamenti – scrive il Comitato – si favorisce l’illegalità e si compromette la convivenza civile. Perché nell’Umbertino non si interviene, mentre in altre zone – come in piazza Risorgimento – sono stati chiusi chioschi per le stesse violazioni?».
Un nuovo appello dunque, rivolto alle istituzioni, per ristabilire regole certe e tutelare la vivibilità dei residenti del quartiere.