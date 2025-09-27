Bari, zona Umbertina: ancora proteste dei residenti contro la “mala movida”

BARI – “Umbertino senza pace!”. È l’allarme lanciato dal, che denuncia ancora una notte di disagi dovuti alla cosiddetta

Secondo quanto riportato in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato – corredato da un video girato alle 01:42 – la situazione si sarebbe protratta fino alle 3 del mattino, con assembramenti, schiamazzi ben oltre i limiti di legge, vendita di alcolici per asporto dopo la mezzanotte, e il consueto caos legato al traffico di motocicli in largo Adua, con il giardino Colonna trasformato in pista di sosta e di corsa.

I residenti segnalano anche occupazioni abusive di suolo pubblico, che impedirebbero in alcuni punti persino il transito sui marciapiedi.

«Se non si fanno rispettare leggi e regolamenti – scrive il Comitato – si favorisce l’illegalità e si compromette la convivenza civile. Perché nell’Umbertino non si interviene, mentre in altre zone – come in piazza Risorgimento – sono stati chiusi chioschi per le stesse violazioni?».

Un nuovo appello dunque, rivolto alle istituzioni, per ristabilire regole certe e tutelare la vivibilità dei residenti del quartiere.