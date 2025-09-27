Galatone, al via la 19ma Granfondo ciclistica dei trapiantati



GALATONE (LE) - Parte martedì 29 settembre da Galatone, in provincia di Lecce, la 19ma Granfondo ciclistica dei trapiantati. La manifestazione sportiva non competitiva, che torna in Puglia dopo 12 anni, vede impegnati ogni anno in un tour cicloturistico persone che grazie ad un trapianto d’organo hanno potuto riprendere una vita normale ed hanno scelto di impegnarsi a promuovere e diffondere la cultura della donazione. - Parte martedì 29 settembre da Galatone, in provincia di Lecce, la 19ma Granfondo ciclistica dei trapiantati. La manifestazione sportiva non competitiva, che torna in Puglia dopo 12 anni, vede impegnati ogni anno in un tour cicloturistico persone che grazie ad un trapianto d’organo hanno potuto riprendere una vita normale ed hanno scelto di impegnarsi a promuovere e diffondere la cultura della donazione.





Promossa e organizzata dall’OdV Amici del Trapianto di Fegato di Bergamo e dal Centro Regionale Trapianti della Regione Puglia, con la collaborazione ed il supporto delle Associazioni di Volontariato e delle Istituzioni coinvolte, la Granfondo farà partire le 5 tappe previste nelle province pugliesi dal 29 settembre al 3 ottobre da altrettanti Istituti Scolastici nei quali i partecipanti incontreranno studenti e docenti per illustrare la propria esperienza personale e condividere i principi e le informazioni della campagna di sensibilizzazione sulla donazione di organi.





Proprio quest’anno, la collaborazione ormai consolidata fra Il Centro Regionale Trapianti della Puglia e la Prefettura di Bari, l’Aeronautica Militare e la Polizia di Stato (Stradale e Questura) ha consentito - fra gli altri - di organizzare e portare a termine all’alba di un 1 gennaio insolitamente avvolto nella nebbia il primo trasporto e successivo trapianto di cuore di tutta Italia, stavolta con il supporto anche della Polizia Locale del Comune di Bari.





Il miglior asupicio possibile per la riuscita di questa bellissima manifestazione.